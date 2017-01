Enseignement supérieur : tous les membres du personnel des universités vont être augmentés

Chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs ou bibliothécaires... Les rémunérations du personnel de l'enseignement supérieur et la gestion des carrières vont être augmentées, a annoncé, jeudi 12 janvier, le ministère de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur.

Au total, 105 000 personnes sont concernées par cette revalorisation des salaires, la première depuis 25 ans pour l'ensemble du personnel. La réforme, qui s'étalera jusqu'en 2020, coûtera 52 millions d'euros en 2017 et 130 millions au total, jusqu'à son entière application.

Concrètement, "les chargés de recherche gagneront plusieurs milliers d'euros en plus par an", précise-t-on rue de Grenelle. Un bibliothécaire gagnera par exemple 6 300 euros brut en plus sur ses cinq premières années de carrière, tandis qu'un enseignant-chercheur verra son salaire augmenté de 5 800 euros brut annuels.