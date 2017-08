Universités françaises : "Malheureusement, nos qualités ne sont pas reflétées dans le classement de Shanghai”

Le classement de Shanghai, palmarès mondial des universités, a été publié mardi 15 août. Les universités américaines occupent 16 places du top 20. Seules trois universités françaises sont présentes dans le top 100, et la première, Pierre-et-Marie-Curie (Paris), pointe à la 40e place.

Gilles Roussel, président de la Conférence des présidents d’université et président de l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée, a regretté sur franceinfo que les qualités du système universitaire français ne soient pas "forcément reflétées". Il assure que le classement n’est qu'un "critère parmi d’autres" pour attirer les meilleurs doctorants à l'international.

franceinfo : attendez-vous ce classement chaque année avec impatience ?

Gilles Roussel : C’est le marronnier du 15 août. Ce n’est pas un classement sur lequel les universités fondent toute leur politique, mais c’est vrai que d’années en années, il devient important de s’assurer que les universités françaises restent bien classées.

Pourquoi les universités françaises n’apparaissent pas dans le haut du classement ?

Ce classement est basé principalement sur des critères qui sont ceux des établissements anglo-saxons. Ce n’est donc pas une surprise si on retrouve aux meilleures places les universités américaines ou anglaises. Le système français s’est bâti sur un autre modèle, et malheureusement nos qualités ne sont pas forcément reflétées dans le classement de Shanghai. C'est surtout parce qu’on sépare d’un côté les universités et de l’autre les organismes de recherche comme le CNRS, qui attirent d'excellents chercheurs mais qui ne sont pas, de fait, des membres des universités.

Quelle est l’influence de ce palmarès de Shanghai ?