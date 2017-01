Université de Nantes : les corrigés distribués à la place des sujets, des partiels de grammaire annulés

Un partiel a dû être annulé à la faculté des langues de Nantes, mardi 3 janvier. Les surveillants ont effet distribué les corrigés de l'épreuve de grammaire à la place des sujets. Les 500 étudiants en première année d’anglais LLCE (langues, littératures, civilisations étrangères) ont été très étonnés, rapporte France Bleu Loire Océan. L’université de Nantes parle d’une "erreur extrêmement rare".

"On s’est assis dans la salle et on nous a dit que l’épreuve était annulée, a raconté Tristan, un étudiant. Quand on a regardé les feuilles, on a vu que les corrigés avaient été imprimés à la place des sujets." Il avoue "avoir bien ri avant de commencer à plancher sur l’autre partie de l’examen, la traduction".

Une nouvelle épreuve dans dix jours

D'autres élèves ne prennent pas la chose à la rigolade, certains ont l'impression "d'avoir travaillé dans le vide". Une nouvelle épreuve est programmée dans dix jours. Pour les plus optimistes, c'est un délai supplémentaire, pour les autres, c'est "plus de travail". Selon Tristan, cela a peut-être "perturbé les plus stressés".

Les étudiants en master de chinois ont vécu une mésaventure similaire. Ils ont eu les corrigés de leur partiel entre les mains pendant quelques instants, avant de les rendre aux surveillants. L'université explique qu'avec quelque 800 partiels organisés sur la session de janvier, ce type de dysfonctionnement peut arriver.