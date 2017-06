Sept choses à savoir avant de passer le bac

C'est le grand jour. Mercredi 14 juin en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, et jeudi 15 en métropole, les 718 890 candidats du baccalauréat commenceront à plancher sur les épreuves de la session 2017. Si vous êtes encore dans le flou sur le déroulement des épreuves de cette nouvelle session, il serait temps d'essayer d'y voir plus clair. Pour cela, franceinfo a retenu sept informations sur l'organisation de l'examen.

1 Vos meilleures notes seront valables pendant 5 ans

Il s'agit de la seule grosse nouveauté de la session 2017. Un candidat qui aura raté le bac une première fois pourra conserver ses bonnes notes et se concentrer sur les matières dans lesquelles il n'a pas brillé, afin d'obtenir le précieux sésame plus facilement. Si un élève a ainsi eu 15/20 en maths, il peut conserver cette note à condition de repasser l'examen dans la même série ou dans la même spécialité. Les notes seront sauvegardées pendant cinq ans.

2 Il n'y aura pas de brouilleurs d'onde dans les salles

Les dispositifs de brouillage d'ondes sont interdits, et ne seront donc pas utilisés dans les salles d'examens. Cependant, "toutes les académies sont équipées de détecteurs de téléphones portables", précise le ministère de l'Education nationale. Le nombre et les emplacements de ces dispositifs ne sont pas dévoilés et sont répartis de façon "aléatoire".

Pour être détecté, un téléphone peut être en veille ou en communication, explique Sciences et Avenir. C'est pour cela que les téléphones doivent être placés dans le sac des élèves, et éteints, tout comme "tout appareil de télécommunication et/ou doté d'une mémoire électronique permettant la consultation de fichiers", précise une le bulletin officiel.

3 Seule une heure de retard est tolérée

Selon le règlement, les candidats doivent être présents 30 minutes avant le début des épreuves. Des retards pourront être tolérés "à titre exceptionnel" au plus tard "une heure après le début de l'épreuve", précise le ministère. Les sujets sont dévoilés au public à ce moment-là, ce qui évite qu'un retardataire ne connaisse le contenu d'une épreuve avant d'avoir à composer dessus. Attention, aucun délai supplémentaire ne sera accordé aux retardaires !

4 Discuter avec votre voisin est très risqué

Il est interdit aux candidats de communiquer avec quelqu'un d'autre que les surveillants, rappelle BFMTV. Si vous êtes pris à parler à votre voisin, vous risquez d'être suspecté de tricherie. Un surveillant pourra alors dresser un procès-verbal qui sera transmis au recteur puis à la commission de discipline du baccalauréat. A l'instar des autres cas de fraudes, la commission peut décider d'un blâme, de la privation d'une mention ou de l'interdiction de participer à tout examen ou de s'inscrire dans un établissement public pendant 5 ans au maximum, explique le site service-public.fr. Pour la session 2016, "sur 911 suspicions de fraude, 485 sanctions ont été prononcées (contre 464 en 2015)", rapporte le ministère. Si vous voulez éviter les ennuis, ne divulguez pas les sujets : cela constitue un délit qui peut entraîner des sanctions pénales (jusqu'à 9 000 euros d'amende et/ou 3 ans d'emprisonnement).

5 N'imaginez pas vous en sortir en trois mots

En philo, vous ne pourrez pas répondre à la question "Qu'est-ce que l'audace ?", tout simplement parce qu'on ne vous la posera pas. Car il s'agit en fait d'un sujet fantasmé par les élèves de terminale. Le site Slate explique que cette légende urbaine remonte en fait au film Le Pion, réalisé en 1978. Dans cette comédie, un élève répond simplement "C'est ça" à la question "Qu'est-ce que le risque ?" puis reçoit la note de 18/20. "On ne donnerait jamais un sujet de définition type 'Qu’est-ce que le courage ?' ou 'Qu’est-ce que l’audace ?' au baccalauréat, ce sont des sujets pour l’agrégation", précise la professeure de philosophie Elise Sultan dans les colonnes du Monde.

6 Rien n'est jamais perdu (même après un 0/20)

Un 0/20 aux épreuves des baccalauréats général et technologique n'est pas éliminatoire. "Il est possible, avec le jeu des coefficients attribués à chaque épreuve, de compenser une telle note et d’obtenir une moyenne suffisante pour être admis à l’examen du baccalauréat", encourage d'ailleurs le ministère.

7 Les résultats seront dévoilés le 5 juillet

Après les épreuves, la plupart des candidats – surtout ceux qui pensent avoir réussi – sont impatients de connaître les résultats. Cette année, ils seront divulgués le 5 juillet sur la page d'accueil du site du ministère de l'Education nationale.