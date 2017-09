DIRECT. Retour à l'école pour plus de 12 millions d'élèves

Ce qu'il faut savoir

Fini les vacances : plus de 12 millions d'élèves font, lundi 4 septembre, leur rentrée, marquée cette année par des effectifs réduits dans les CP des quartiers défavorisés, le retour à la semaine de quatre jours pour un tiers des écoles et la mise en place d'évaluations. Les établissements ont déjà accueilli vendredi les 880 000 enseignants pour la traditionnelle journée de pré-rentrée, avec remise des emplois du temps, des listes de classes et des réunions des équipes. Suivez sur franceinfo notre direct.

Des effectifs réduits dans des classes de CP de quartiers défavorisés. Pendant l'été, les différents rectorats ont œuvré à la répartition des élèves dans les classes. Ils ont notamment veillé à mettre en place une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron : des effectifs d'une douzaine d'élèves maximum dans les classes de CP des quartiers très défavorisés (REP+). Selon le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, ce sera le cas dans 86% des 2 500 classes concernées.

Le retour à la semaine de quatre jours pour un tiers des écoles. L'autre grande nouveauté est le retour à la semaine de quatre jours pour un tiers des écoles. C'est notamment le cas à Nice (Alpes-Maritimes). D'autres grandes villes désireuses de revenir à la semaine de quatre jours, comme Marseille (Bouches-du-Rhône), ont annoncé qu'elles attendraient la rentrée 2018, faute de temps pour s'organiser.

Inquiétude après la baisse annoncée des contrats aidés. Les syndicats et parents d'élèves s'inquiètent aussi de la baisse annoncée des contrats aidés, auxquels l'Education nationale a largement recours. Quelque 23 000 emplois supprimés étaient dédiés notamment à l'assistance des directeurs d'école.