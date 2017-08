Le ministre de l'Education favorable à l'apprentissage de la "Marseillaise" en primaire

"Il est évident que tous les enfants de France doivent connaître la Marseillaise." Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, s'est dit favorable, mardi 29 août, à l'apprentissage de l'hymne national à l'école.

"Il est important qu'il y ait un niveau du système scolaire où on l'apprenne", a déclaré le ministre, invité sur LCI. "Le CM1 se prête bien à cela", a-t-il affirmé à titre d'exemple. "En tout cas, il faut définir un niveau où cela est fait."

"De là à en faire un exercice quotidien, il ne faut peut-être pas exagérer", a-t-il répondu alors que David Pujadas lui demandait s'il souhaitait voir les enfants chanter La Marseillaise "tous les jours ou toutes les semaines". "Mais en tout cas il y a des moments, par exemple lors des fêtes nationales, où il est important que des enfants chantent l'hymne", a insisté Jean-Michel Blanquer.

Dans les programmes actuels, l'apprentissage de "quelques couplets de la Marseillaise" est évoqué comme un exemple de mise en pratique de l'enseignement "connaître les valeurs et reconnaître les symboles de la République française : le drapeau, l'hymne national, les monuments, la fête nationale" en cycle 2 (CP, CE1, CM2). Les "valeurs et symboles de la République française et de l'Union européenne" sont également au programme du cycle 3 (CM1, CM2, 6e).