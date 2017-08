INFO FRANCEINFO. Le coût de la rentrée scolaire est plus élevé qu'en 2016 au lycée, moins cher en primaire et au collège

Selon la Confédération syndicale des familles, qui a interrogé plus de 200 familles sur leur budget destiné aux fournitures ou vêtements, la rentrée va coûter 150 euros pour un enfant qui entre en CP, 200 euros pour un élève de CM1, 350 euros par collégien et plus de 400 euros pour un enfant qui entre au lycée général.

Les familles font particulièrement attention à leurs dépenses

Si la tendance globale est stable, des variations selon les âges sont à noter. En moyenne, cette rentrée va coûter plus cher que l'an dernier pour les lycéens, et un peu moins cher pour les enfants à l'école primaire et au collège, notamment parce que les familles interrogées font particulièrement attention à leurs dépenses.

En effet, 90 % des familles qui ont participé à cette enquête expliquent que pour réduire le budget, elles réutilisent les fournitures d'une année sur l'autre : le petit matériel, la trousse et le cartable. Il leur reste tout de même à racheter des cahiers, des vêtements. En résulte une note salée pour les lycéens : elle s’élève de 400 euros par exemple pour un élève de seconde qui doit acheter du matériel spécifique, comme une calculatrice, ou encore deux paires de baskets destinées aux activités sportives, une pour l'intérieur, l'autre pour l'extérieur.

Encore plus élevé en seconde professionnelle

Le coût de la rentrée est encore plus élevé en seconde professionnelle : 700 euros de budget pour un élève en filière industrielle, 600 pour un élève en première techno STI. Si le budget augmente au lycée, en revanche, il baisse à l'école élémentaire et au collège. Les familles vont dépenser cette année 150 euros pour un élève de CP, 350 pour un élève de 6e. Ce budget est un peu moins fort que l'an dernier car le prix des fournitures scolaires a légèrement baissé.