Ile-de-France : votre école ou votre crèche sont-elles construites sur des sols pollués ? Vérifiez-le avec notre moteur de recherche

Hydrocarbures, solvants chlorés, plomb... Certaines crèches et certains établissements scolaires de Paris et d'Ile-de-France sont installés sur des sols pollués, a révélé, jeudi 16 novembre, l'association Robin des bois. Ses membres réclament une meilleure information du public. Franceinfo a compilé, dans un moteur de recherche, les sites concernés, selon cette étude.

Selon l'association, ces diagnostics concernent les établissements bâtis à l’aplomb, en contiguïté ou à proximité immédiate d’installations industrielles ou d’activités commerciales historiques susceptibles d’avoir durablement contaminé les sols et les eaux souterraines.

>> A Paris, les trois quarts des crèches sont installées sur des sols pollués, selon l'association Robin des bois

L'association a indiqué avoir obtenu auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs des diagnostics réalisés lors d'une campagne lancée en 2012-2013 par le ministère de la Transition écologique, qu'elle publie sur son site. "La diffusion de ces diagnostics a été beaucoup trop confidentielle, ils auraient dû être partagés avec les parents d'élèves, les enseignants et les enfants" en âge de les comprendre, a dénoncé Jacky Bonnemains, porte-parole de Robin des Bois.

De son côté, la mairie de Paris tente d'apaiser les inquiétudes. "Nous avons mis en place un comité de pilotage avec la préfecture de police et les situations sont sous contrôle, indique au Monde un fonctionnaire de la municipalité. Les expertises que nous avons menées avec l’Agence régionale de santé ont montré qu’il n’y avait aucun danger pour la santé des enfants ou des personnels."

Vous pouvez vérifier si l'école ou la crèche de votre enfant est concernée via le moteur de recherche. Attention, la liste n'est pas exhaustive : certaines écoles ou certaines crèches n'y figurent pas.

Selon l'ONG, en Ile-de-France (hors Paris), 4% des 123 établissements diagnostiqués accueillant des enfants et adolescents doivent "faire l'objet d'aménagements et de précautions d'usage" (ce qui correspond aux établissements classés C), comme la fermeture de jardins pédagogiques ou l'amélioration de la ventilation, et 58% "doivent faire l'objet d'une vigilance renforcée sur le long terme" (les établissements classés B).

A Paris intra-muros, sur les 40 crèches diagnostiquées, 52% sont classées B et 23% sont classées C. Parmi ces dernières, certaines ont déjà fait l'objet de mesures comme celle des Petites écuries dans le 10e arrondissement, qui a été fermée. Des teneurs en plomb de 1 400 mg/kg avaient été mesurées dans les sols du jardin pédagogique, alors que le Haut Conseil de la Santé publique recommande un dépistage du saturnisme infantile à partir de 300mg/kg.