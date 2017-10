DIRECT. Admission post-bac : le gouvernement met fin à la sélection par tirage au sort à l'entrée de l'université

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UNIVERSITE

: Le Premier ministre, Edouard Philippe, s'est donc engagé à supprimer le tirage au sort dans l'admission post-bac (APB). Il assure que la nouvelle plateforme APB sera "plus accueillante" et "plus humaine". A écouter ici :



: "Nous allons organiser deux semaines de l'orientation dans les lycées, une en fin de premier trimestre et une deuxième en amont des congés d'hiver. Il y aura un rôle très renforcé du conseil de classe (...) qui formule des conseils pour aider les lycéens à affiner leur projet".

: "Tous les nouveaux étudiants entrant dans l'enseignement supérieur seront rattachés à la rentrée 2018 au régime général de l'Assurance-maladie".

: "Nous allons redonner du pouvoir d'achat aux étudiants dès la rentrée 2018 : le coût de la rentrée sera diminué de 100 millions d'euros. Dans le cadre du nouveau plan, 60 000 logements pour les étudiants seront construits et 20 000 pour les jeunes actifs."

: "Nous ferons cet investissement de plus d'un milliard d'euros sur cinq ans pour prendre le virage de l'accompagnement et de la personnalisation."

: "L'expression des vœux : les lycéens feront moins de vœux. Nous renforcerons les vœux groupés. De nouveaux vœux seront aussi possibles, comme une année de césure. Toutes les demandes seront examinées. Pour les filières non sélectives, elles répondront 'oui' ou 'oui, si'."

"Nous allons supprimer le tirage au sort et mettre une place une nouvelle plateforme plus simple et plus accueillante."





Le Premier ministre, Edouard Philippe, présente le plan du gouvernement pour l'université.

: "Le tirage au sort et la façon dont a fonctionné APB relève (...) de quelque chose qui s'apparente à un naufrage. Ce naufrage n'est pas celui d'un outil technique, mais d'une politique (...) qui a conçu un système sélectif, brutal et profondément inégalitaire."

"Le plan que nous allons présenter est un plan global (...) dans toutes ses composantes. Pour réussir, il faut se préparer le plus tôt possible dès le lycée."





Le Premier ministre, Edouard Philippe, présente le plan du gouvernement pour l'université.



: Bonjour @Anonyme, la présentation du plan du gouvernement pour l'université est prévue à 10 heures. Seront présents : le Premier ministre, Edouard Philippe, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, ainsi que le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer. Vous pourrez suivre cette conférence de presse dans notre direct.

: À quelle heure la présentation de la réforme d'APB est elle prévue ?