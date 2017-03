Pour la journée des droits des femmes, Sophie Trudeau, l'épouse du Premier ministre canadien, irrite en demandant de célébrer les hommes

Are you ready to ignite change? This week, as we mark International Women’s Day, let’s celebrate the boys and men in our lives who encourage us to be who we truly are, who treat girls & women with respect, and who aren’t afraid to speak up in front of others. Take a picture holding hands with your male ally & share it on social media using the hashtag #TomorrowInHand. Together, we can create a movement that inspires more men to join the fight to build a better tomorrow with equal rights & opportunities for everyone… because #EqualityMatters. Êtes-vous prêtes à faire des étincelles pour allumer un changement ? Cette semaine, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, célébrons les garçons et les hommes qui nous encouragent à être qui nous sommes vraiment, qui traitent les filles et les femmes avec respect et qui n’ont pas peur de parler haut devant les autres. Prenez une photo main dans la main avec votre allié et diffusez-la dans les médias sociaux avec le mot-clic #DemainEnMains. Ensemble, nous pouvons susciter un mouvement qui incitera davantage d’hommes à lutter avec nous pour des lendemains meilleurs, l’égalité des droits et des chances pour tous … parce que l’#Égalitécompte.

