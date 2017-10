Portugal : un tribunal justifie la violence d'un homme contre son épouse infidèle

Le Conseil supérieur de la magistrature portugais a annoncé, jeudi 26 octobre, l'ouverture d'une enquête sur un verdict du tribunal de Porto justifiant la violence d'un homme envers son épouse par l'infidélité de cette dernière. Les juges ont, en effet, accordé des circonstances atténuantes à l'accusé, qui a été condamné à 15 mois de prison avec sursis et à une amende de 1 750 euros, alors que le ministère public réclamait une peine de trois ans et six mois ferme.

"L'adultère commis par une femme est une conduite que la société condamne et condamne fortement", peut-on lire dans cette décision. Les juges expliquent "comprendre la violence de l'homme, victime de cette trahison après avoir été vexé et humilié par sa femme". Le tribunal cite aussi la Bible, selon laquelle "la femme adultère devait être punie par la peine de mort", et évoque également la lapidation de femmes infidèles dans certaines sociétés.

Ce jugement, rendu public lundi, a suscité une vive émotion au Portugal. Un appel à la manifestation a été lancé pour vendredi et 15 000 personnes ont signé une pétition pour dénoncer cette décision de justice.