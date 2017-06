"On s’habitue à cacher nos formes, à baisser la tête" : des habitants de la Chapelle livrent leur sentiment sur ce quartier accusé de harcèlement

Gaëlle Krikorian n'a pas été choquée que des femmes dénoncent le harcèlement sexuel qu'elles subissent. "En tant que féministe, je ne remettrai jamais en question ces témoignages", assure-t-elle. En revanche, "implicitement, l'article du Parisien fait le lien entre la présence de migrants dans le quartier et le harcèlement des femmes. Du coup, les habitants du quartier s'écharpent sur ce sujet plutôt que de questionner les racines du sexisme", décrit cette sociologue de 44 ans, habitante de la rue Jacques-Kablé, à 300 mètres de la place de la Chapelle.

"J'habite dans le quartier depuis 1998 et je ne me suis jamais fait insulter ou cracher dessus. Je ne vis pas ce que ces femmes décrivent et je ne me suis jamais interdit de circuler ici, dit-elle d'une voix ferme. Ce qui est sûr, c'est que le harcèlement est un fléau global." Dans les rues, dans le métro, en entreprise, à l'Assemblée, les femmes se font agresser, argumente-t-elle. Par des hommes de tous âges, de tous milieux sociaux. "Croire que c'est lié à un quartier ou une population est une erreur."

Alors, pourquoi cette question a-t-elle émergé à la Chapelle ? "Pour moi, c'était une belle accroche pour dénoncer la présence de populations indésirables dans les rues. Ce quartier concentre un paquet de misères et a été totalement abandonné par les pouvoirs publics. Accuser les maillons faibles quand on est même pas capable d'installer ne serait-ce que des toilettes pour permettre aux gens d'être dignes, c'est insupportable", enrage Gaëlle Krikorian. Surtout, depuis la publication de l'article, les polices municipale et nationale patrouillent dans tout le quartier. Des véhicules des forces de l'ordre bordent la place de la Chapelle et un car de CRS occupe la petite place au croisement de la rue Pajol et de la rue Philippe-de-Girard, là où autrefois des habitants distribuaient des repas aux migrants. Les biffins ont déserté et les déchets qui stagnaient dans les caniveaux ont été ramassés.

"Quand je vois qu'on envoie la police pour 'apaiser' le quartier mais qu'on délaisse toute politique sociale ou d'aménagement de la place, ça me met en colère, surtout en période électorale, s'indigne Gaëlle Krikorian. Pour elle, le malaise des femmes dans ce quartier pourrait être allégé par des politiques simples, à commencer par rouvrir les espaces communs comme le square Louise-de-Marillac, fermé depuis six mois pour dératisation, ou la promenade sous le métro aérien, grillagée pour éviter que les migrants ne s'y installent. "On nous dit de faire barrage au FN en votant Macron, mais c'est exactement ce genre d'attitudes qui divise et finit par profiter à l'extrême droite."