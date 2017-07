Le torse nu, une inégalité homme-femme

Qui s'offusque en voyant un torse masculin nu, dans un film, dans la rue, sur la plage, à la piscine, etc. ? Pas grand monde. En revanche, un torse féminin nu, ce n'est pas la même histoire...

Comme en France, la loi américaine punit sévèrement l'exhibition des parties génitales, explique Kombini. Si l'interprétation de cette loi est assez simple pour les hommes, ce n'est pas la même chose pour les femmes dès que cela concerne leur poitrine.

#freethenipple

Trente-cinq états américains interdisent purement et simplement à une femme de se montrer torse nu. Plusieurs exceptions existent, comme l'État de New York. Depuis cinq ans, le hashtag #freethenipple (libérer le téton) fait fureur. A l'origine, c'est le nom d'un documentaire-fiction sur un groupe de jeunes femmes qui osent défiler seins nus à New York, où de nombreux policiers ignorent la loi et considèrent encore ça comme un délit.