L'Oréal, la Société Générale ou Sodexo, de bons élèves en matière d'égalité homme-femme

Cela est-il la preuve que l'égalité homme-femme progresse dans les entreprises françaises ? Dix sociétés tricolores sont en tout cas présentes dans le top 50 d'un classement inédit des entreprises favorisant le plus l'égalité homme-femme dans le monde. Ce rapport, mené par l'organisation à but non lucratif Equileap (PDF, en anglais) et diffusée mardi 11 avril, classe la France à la huitième position.

L'étude porte sur un peu plus de 3 000 sociétés dont la capitalisation boursière individuelle dépasse les deux milliards de dollars, dans 23 pays développés. Elle se fonde sur 19 critères mesurant les progrès des entreprises en matière d'égalité homme-femme, prenant en compte notamment l'égalité des salaires ou encore les politiques promouvant l'égalité des sexes.

La Norvège, pays le plus en avance sur l'égalité

Parmi les dix sociétés françaises présentes dans le top 50, le géant des cosmétiques L'Oréal ouvre l'ensemble du classement mondial. Suivent ensuite le leader mondial de service aux entreprises Sodexo (4e) et la Société Générale (14e). Le géant de l'énergie Engie (27e) est talonné par le groupe nucléaire Areva (28e) et la banque BNP Paribas (29e). Enfin, les entreprises Biomérieux (39e), Sanofi (44e), Orange (49e) et Air Liquide (50e) complètent le tableau.

Par zone géographique, c'est la Norvège qui prend la tête de ce classement suivie par la Suède, les Pays-Bas et la Finlande. Dans le détail, si "58% des entreprises norvégiennes" issues de l'échantillon intègrent le top 200, seulement 2% des sociétés américaines y sont représentées, signale le document. Autre fait marquant : six entreprises parmi les 200 représentées dans le classement ne pratiquent pas d'écart de salaire (de plus ou moins 3%) entre les hommes et les femmes, dont L'Oréal.

L'étude déplore également que seules onze entreprises ont un conseil d'administration composé de femmes à au moins 50%. Enfin, le secteur de la communication est celui qui totalise le plus grand pourcentage d'entreprises citées dans le classement (11%), suivi par la finance et les services (9%). En revanche, l'industrie et la technologie (3%), ainsi que l'énergie (2%) sont sous-représentées.