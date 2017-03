Droits des femmes : qu'ont promis les candidats à la présidentielle le 8 mars ?

Difficile d'y échapper le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Les principaux candidats à la présidentielle ont égrené mercredi leurs principaux engagements pour mieux garantir l'égalité des droits, l'accès à la contraception ou à l'IVG, ou une meilleure protection des femmes contre les violences. Petit récapitulatif de leurs engagements :

Jean-Luc Mélenchon : 500 000 places en crèche, la PMA pour toutes

Le tweet. Toujours sur le ring, Jean-Luc Mélenchon a choisi de visiter le 8 mars un club de boxeuses. Photographié poing en avant, il a proclamé sur Twitter : "Aujourd'hui et toute l'année, luttons pour les droits des femmes !" .

Avec les boxeuses après un entraînement très impressionnant. Aujourd'hui et toute l'année, luttons pour les droits des femmes !#8mars15h40 pic.twitter.com/K2kCUWKU7T — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 8 mars 2017

Le programme. Mercredi toujours, le candidat de "La France insoumise" a rendu public le volet de son programme intitulé "Egalité hommes-femmes : abolir le patriarcat". Il y propose des sanctions accrues contre les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière d'égalité et la suppression du "temps partiel contraint", dont sont majoritairement victimes les femmes.

Pour mieux concilier vie familiale et professionnelle, il prône l'ouverture de 500 000 places de crèche ou autres modes de garde dans les cinq ans. Enfin, le député européen prévoit le droit à la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes les femmes sans restriction, et l'abolition de la prescription des crimes à caractère sexuel.

Benoît Hamon : allongement du congé paternité, hausse du minimum-vieillesse

Le tweet. Quoi de mieux qu'une grande figure historique ? Sur Twitter, Benoît Hamon cite le message aux femmes d'Olympe de Gouges (1748-1793) : "Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir."

"Quelles que soient les barrières que l’on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir." Olympe de Gouges #8mars pic.twitter.com/91igSewjUt — Benoît Hamon (@benoithamon) 8 mars 2017

Le programme. Le candidat socialiste prend dix engagements, tweetés par la ministre de l'Education, Najat Vallaud-Belkacem. Concrètement, il promet 4 500 places d'hébergement spécialisé pour les femmes victimes de violence, l'augmentation de 10% du minimum vieillesse (plus de la moitié sont des femmes seules), un service public de la petite enfance, ou l'allongement du congé paternité à six semaines, dont 11 jours obligatoire. Comme Jean-Luc Mélenchon, il veut l'"ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux célibataires".

En meeting mardi soir à Marseille, il s'est engagé à garantir "le droit à l'IVG à tous et partout". Enfin, il a signé la charte du collectif #JamaisSansElles s'engageant à défendre et promouvoir la mixité à tous les niveaux de la sphère publique.

Emmanuel Macron : "Faire de l'égalité femmes-hommes, une grande cause nationale"

Le tweet. Emmanuel Macron a promis sur Twitter de rendre "publics" les noms des entreprises enfreignant l'égalité salariale, qui est une obligation légale depuis 2012.

Enfreindre l’égalité salariale, c'est enfreindre la loi. Nous rendrons publics les noms d'entreprises concernées. #JourneeDesDroitsDesFemmes pic.twitter.com/Et65yE5iA6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 mars 2017

Le programme. En présentant son programme le 2 mars, le candidat d'En marche avait promis de faire de l'égalité entre les hommes et les femmes une "cause nationale". Mercredi 8 mars, il a également expliqué vouloir soumettre les entreprises au "testing", pour que leurs comportements soient contrôlés "de manière totalement non prévue".

Comme Benoît Hamon, il a signé la charte du collectif #JamaisSansElles. Enfin, sur le site d'En marche, il propose de créer "un congé de maternité unique garanti pour toutes les femmes quel que soit leur statut (salariée, entrepreneuse, intermittente, non-salariée, statut multiple, etc.) aligné sur le régime le plus avantageux". La durée du congé maternité des indépendantes sera alignée "sur celle des salariées, soit de 44 jours (jusqu’à 74 jours) vers 56 jours (jusqu’à 112 jours)".

François Fillon veut "combattre "l'obscurantisme" du "totalitarisme islamique"

Le tweet. Le candidat de la droite a souhaité s'adresser en vidéo "à toutes les femmes de France". "Le premier combat pour les droits des femmes que nous devons livrer, c'est le combat contre l'obscurantisme que véhicule le totalitarisme islamique", assène-t-il.

Pour la #JourneeDesDroitsDesFemmes, je souhaite m'adresser à toutes les femmes de France. pic.twitter.com/cydIoM34Ox — François Fillon (@FrancoisFillon) 8 mars 2017

Le programme. Le candidat de la droite détaille dans son projet en ligne ses "propositions pour la liberté des femmes". Le premier volet est axé sur l'aide aux mères isolées, à qui il promet un "accès privilégié aux crèches et logements sociaux". Le deuxième est centré sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Il y "dénonce l'islam radical, une menace qui cible les femmes". Le troisième, le plus bref, porte sur l'égalité hommes-femmes.

Il veut s'appuyer sur "un gouvernement paritaire" et propose de "sanctionner d'une amende aggravée toutes les incivilités commises à l'égard des femmes dans l'espace public et les transports en commun".

Marine Le Pen dénonce "le fondamentalisme islamiste

Le tweet. Marine Le Pen a tweeté un extrait de son interview matinale sur RTL. "Il y a un énorme problème dont personne ne parle (...), le recul du droit des femmes lié au fondamentalisme islamiste", déclare-t-elle.

"Il y a un énorme problème dont personne ne parle [...] c'est le recul du droit des femmes lié au fondamentalisme islamiste." #RTLMatin pic.twitter.com/EPJmhnjSpx — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 8 mars 2017

Le programme. Sur son site, deux lignes sont consacrées à la défense des droits des femmes : "Lutter contre l’islamisme qui fait reculer leurs libertés fondamentales ; mettre en place un plan national pour l’égalité salariale femme/homme et lutter contre la précarité professionnelle et sociale."