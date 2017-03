Accusées d'être dégradantes pour les femmes, les affiches de la campagne Saint-Laurent ont été retirées

Elles ne seront restées que quelques jours sur les panneaux publicitaires. Les quatre affiches de la dernière campagne de publicité de la marque de luxe française Yves-Saint-Laurent ont été retirées dans la nuit de mercredi à jeudi, annonce l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).

Diffusées à l'occasion moment de la Fashion Week de Paris (du 28 février au 7 mars), elles étaient accusées de véhiculer une image dégradante et choquante de la femme. Sur les quatre, deux photographies ont particulièrement choqué. La première représentait une jeune femme, jambes écartées, en talons et collants résille. La deuxième représentait une mannequin en talons aiguilles et sur des patins à roulettes, avachie sur un tabouret, le postérieur en l’air.

200 plaintes déposées

En tout, 200 plaintes ont été déposées auprès de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité. Elles avaient pour motifs: "images dégradantes", "femmes-objets", "valorisation de l'anorexie" ou encore "incitation au viol".

Sur Twitter, le hashtag #YSLRetireTaPubDegradante a été créé pour demander à Yves-Saint-Laurent de retirer les affiches.

La nouvelle campagne #YvesSaintLaurent.

On va nous faire croire que c'est une façon de vanter la beauté de la femme. pic.twitter.com/5GqL0wWy4n — Anlya Modest Fashion (@AnliyahDMS) 4 mars 2017

"Une position humiliante"

La ministre des Droits des femmes Laurence Rossignol avait, elle aussi, demandé le "retrait" de la campagne. "Je pense que cette publicité, elle a tous les défauts, tous, c'est-à-dire qu'elle met la femme dans une position humiliante, (...) elle montre une femme quasi anorexique".