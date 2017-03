Qu'est ce que l'arnaque aux faux souvenirs induits ?

Marie-Catherine, 44 ans, est kinésithérapeute. Elle est jugée depuis le 20 février à Paris pour abus de faiblesse sur six patientes. Dans son cabinet, elle recevait des femmes trentenaires issues de milieux privilégiés. L'une d'entre elles raconte :

"Elle m'a dit des choses assez crues, que j'étais une menteuse, pourrie de l'intérieur, que mon père avait sans doute abusé de moi, que j'avais eu une relation incestueuse avec mon frère".

L'arnaque aux faux souvenirs induits place les victimes en situation de dépendance physique, psychique et financière

"Au fil des séances, je me suis coupé de toute ma famille, de tous mes amis. Elle m'a fait comprendre qu'elle était la seule à pouvoir me sauver".

Chaque séance coûte 100 euros en espèces. Mais ce n'est pas tout. Une victime va jusqu'à lui donner 800 000 euros en un an. Une autre lui vend son appartement parisien que sa thérapeute va revendre sept fois plus cher. Marie-Catherine aurait dit qu'il fallait donner cet argent malsain pour le purifier et le libérer des ondes. Si l'escroquerie est avérée, cette femme risque trois ans de prison.