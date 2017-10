40 personnalités masculines signent une pétition pour "une réforme du congé paternel"

Une quarantaine de personnalités masculines signent une pétition en ligne, lancée par le magazine Causette, il y a une semaine. Tous réclament l'instauration d'un congé paternité obligatoire, à l'image de celui des femmes, et demandent à terme, "un allongement du congé paternité à six semaines", au lieu de onze jours actuellement. Pour les femmes, ce congé représente huit semaines obligatoires, dont six après la naissance.

Serge Hefez, psychiatre et signataire de la pétition, contacté par franceinfo, se qualifie "comme papa plutôt classique" de trois enfants, "qui travaillait beaucoup et s'en occupait assez peu". Il souhaite l'application d'''une loi qui engage notre société".

C'est indispensable que ce congé soit obligatoire, sinon ceux qui veulent le prendre sont considérés comme des traîtres par rapport à l'entreprise (...) des hommes qui profitent du système Serge Hefez, psychiatre et signataire de la pétition à franceinfo

"C'est un choix de société et d'égalité", assure le psychiatre. Il faut "créer des hommes nouveaux", prêts à apprendre de nouvelles "compétences" pour s'occuper d'un bébé.

Le congé paternité est aujourd'hui d'une durée "dérisoire" pour les signataires qui demandent que ces jours "soient obligatoires et non optionnels. Et indemnisés comme le congé maternité". Le fait que ce congé deviendrait obligatoire lui donnerait une "vraie légitimité" et ôterait une "potentielle culpabilité envers leur employeur", peut-on encore lire sur la pétition.

Remise à Emmanuel Macron, Marlène Schiappa et Agnès Buzyn

Les écrivains Frédéric Beigbeder, David Foenkinos, les chanteurs Mathieu Boogaerts, Magyd Cherfi, Julien Clerc, Vincent Delerm ou les acteurs Jean-Pierre Darroussin, Jacques Bonnaffé, les médecins, comme Patrick Pelloux, Laurent Lantieri, l'économiste Thomas Piketty, ou encore le footballeur Vincent Delerm ont signé ce plaidoyer.

La pétition sera remise au président de la République, Emmanuel Macron, à la secrétaire d'État en charge de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa et à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.