Saisie de cocaïne au Havre : huit personnes mises en examen, dont six placées en détention

Huit personnes ont été mises en examen après la saisie record de cocaïne sur le port du Havre, a annoncé le procureur de la République du Havre, lors d'une conférence de presse, rapporte vendredi 4 août France Bleu Haute Normandie.

Déjà condamnés pour des faits similaires

Six individus ont été placés en détention, les deux autres ont été relâchés et placés sous contrôle judiciaire. Les huit suspects mis en examen, tous havrais, ne constituent pas la tête du réseau et seraient plutôt des logisticiens. Certains sont poursuivis pour importation de stupéfiants en bande organisée, un crime passible de 30 ans de prison. Deux d'entre eux avaient déjà été condamnés pour des faits similaires en 2015 et l'un des huit suspects est un docker.

Au total, 1,3 tonnes de cocaïne a été saisie par la douane et la Police judiciaire depuis l'ouverture de l'information judiciaire en mars 2017 : 920 kilos dans deux conteneurs différents sur le port samedi 1 août, et 397 kilos au cours de l'enquête ces dernières semaines. Le prix de gros pour cette marchandise est estimé à 40 millions d'euros. Revendu au détail, le chiffre peut atteindre plus de 200 millions d'euros.