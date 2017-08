Déjà mère de deux enfants, une femme de 29 ans accouche de quadruplés

La famille s'est agrandie plus vite que prévu. Une jeune femme de 29 ans a mis au monde des quadruplés, trois garçons et une fille, à la maternité de Poitiers (Vienne), le 4 juillet, rapporte Sud-Ouest. Les petits Tyago, Elyo, Lenny et Elyna sont venus s'ajouter à une famille déjà composée de deux enfants, un garçon de 9 ans et une fille de 4 ans.

Les parents, qui ont souhaité conserver leur anonymat, sont originaires de La Rochelle (Charente-Maritime). Selon le père, Nicolas, 33 ans, l'accouchement s'est "bien passé". Les quadruplés pesaient entre 1,4 et 1,74 kilos quand ils sont nés. "C’est d’ailleurs plutôt un bon poids pour des quadruplés. Mais nous n’avons pas pu les mesurer car ils étaient trop petits", a poursuivi le père, interrogé par Sud-Ouest.

Congé parental de trois ans

Les quadruplés, qui pèsent aujourd'hui entre 2,7 et 3,2 kilos, se portent bien. Leur arrivée a pour le moins changé le quotidien de leurs parents. "J'ai pris un congé parental pendant trois ans, explique le père de famille à Sud-Ouest. Il faut bien qu'il y ait assez de bras pour s'en occuper !"

Le couple va bientôt devoir emménager dans une nouvelle maison et changer de voiture. Mais les parents assurent gérer la situation. "Ce qu'il faut, c'est être bien organisé pour ne pas être débordé. On a le temps de faire des choses à côté et on n'a même pas recours à une nounou", raconte le père des six enfants. "Si c'était à refaire, je le referais !"