"C'est l'occasion d'avoir un bout de Paris chez soi" : les "cadenas d'amour" des ponts de la capitale mis aux enchères

Ces encombrants cadenas ont longtemps plombé le pont des Arts ou le pont de l'Archevêché, au point de menacer les structures de ces monuments parisiens. Mais la mairie s'est finalement débarrassée de ces preuves d'amour, en juin 2015, en remplaçant les grilles, littéralement prises d'assaut, par des plaques de verre. Les cadenas n'ont cependant pas tous disparus : plusieurs milliers auront une seconde vie, à l'occasion d'une vente aux enchères, samedi 13 mai, organisée au Crédit municipal de Paris et en ligne.

L'un des lots présentés lors de la vente aux enchères, samedi 13 mai 2017, au Crédit municipal de Paris. (STUDIO SEBERT)

"Amusant, mais pas très commercial au départ"

Ce projet a été lancé avant l'été 2016, et n'avait rien d'évident au départ. "Nous avons visité plusieurs entrepôts de la ville de Paris, explique Mathilde Belcour-Cordelier, la commissaire-priseur contactée par franceinfo. Il y avait des cadenas isolés et des grappes en vrac dans de grands sacs, énormes et intransportables. A côté de ça, il y avait des grilles entreposées les unes sur les autres." Difficile de valoriser ces objets en l'état sans mener une réflexion : "C'était plutôt amusant, mais ce n'était pas très commercial au départ."

Trois socles ont été imaginés pour présenter les grappes de cadenas. (STUDIO SEBERT)

Pour intéresser des acheteurs, plusieurs options sont envisagées, dont un appel à des artistes contemporains. La solution est finalement écartée pour des raisons de coût et pour préserver le "caractère artisanal plutôt qu'artistique" du projet, précise le Crédit municipal à franceinfo. Au final, des socles ont été imaginés pour accueillir des groupes de cadenas, comme autant d'écrins pour ces témoignages d'amour. "Nous avons retenu trois types [de socles], explique Mathilde Belcour-Cordelier. D'une part, des pavés recyclés de Paris et du bois de récupération, grâce au travail des Ateliers de la ville. D'autre part, des socles en plexiglas, réalisés par un architecte d'intérieur."

Une grille sur laquelle sont accrochés des cadenas est exposée à Paris, mercredi 3 mai 2017. (JACQUES DEMARTHON / AFP)

"Nous avons essayé de repérer les plus insolites"

Sur ces socles, des cadenas très divers. "Certains ont des tours Eiffel, des plaques en forme de cœur, d'autres ont été tagués avec des motifs, des dessins, des inscriptions, résume Mathilde Belcour-Cordelier. Nous avons essayé d'en repérer des insolites." Prénom après prénom, avec ou sans rouille, ils dressent un portrait amoureux de la Seine et de la capitale.

Ces cadenas sont esthétiques, amusants et la vente est insolite. Pour des étrangers et les amoureux de Paris, c'est l'occasion d'avoir un bout de Paris chez soi. Mathilde Belcour-Cordelier, commissaire-priseur du Crédit municipal de Paris à franceinfo

Un des lots présentés lors de la vente aux enchères de cadenas. (STUDIO SEBERT)

Les 165 lots – 150 grappes et quinze grilles du pont des Arts – sont exposés à partir du 10 mai, avant leur vente, trois jours plus tard. Le prix d'appel est fixé entre 150 et 200 euros pour les grappes, et entre 5 000 et 10 000 euros pour les grilles. Les bénéfices de la vente, qui restera la seule de ce type à être organisée, iront à trois associations mobilisées dans l'accueil et l'accompagnement des réfugiés accueillis par la ville : Solipam, l'Armée du Salut et Emmaüs Solidarité. Selon l'estimation des organisateurs de la vente, celle-ci pourrait rapporter entre 100 000 et 150 000 euros, "mais nous espérons beaucoup plus. Il s'agit vraiment d'une vente à surprise."