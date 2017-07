Bourges : un patient de l'hôpital porte plainte pour homophobie

Un homme de 45 ans a déposé plainte contre X pour homophie, a rapporté mardi 25 juillet France Bleu Berry. Soigné il y a une dizaine de jours au service gastro-entérologie de l'hôpital Jacques Coeur de Bourges (Cher), il assure avoir découvert dans sa chambre un message à caractère homophobe qu'il a pris en photo. On peut y lire "On soigne pas les gays".

Au micro de France Bleu Berry, cet ancien serveur en restauration a raconté qu'avec son mari "on est sortis en bas fumer une cigarette et quand on est remontés, on a découvert un bout de papier sur la table de nuit. Ça me fait plutôt mal de voir des comportements comme ça".

On est là pour être soigné, on n'est pas là pour être jugé Un patient de l'hôpital Jacques Coeur, de Bourges, qui a porté plainte pour homophobie à France Bleu Berry

Contactée par France Bleu Berry, la direction de l'hôpital Jacques Cœur de Bourges a assuré avoir ouvert une enquête interne. Mais à ce stade "l'origine du message n'a pas pu être déterminée".

La victime présumée est connue au sein de l'établissement. Cet homme est suivi à l'hôpital de Bourges depuis 16 ans pour de graves pathologies liées à l'intestin et à l'estomac. Il s'est déjà senti "rejeté" par certains membres du personnel soignant : "Le matin par exemple au petit déjeuner, au lieu de dire 'bonjour monsieur', c'était : 'Vous voulez quoi ?' avec un regard assez insistant, on ne se sentait pas à notre place." a-t-il confié.