Australie : un café fait payer un supplément aux hommes pour dénoncer l'écart salarial entre les sexes

Une manière originale de dénoncer les différences salariales entre hommes et femmes. A Melbourne, en Australie, un café a choisi d'installer un panneau à son entrée avec une règle originale. "Les hommes paieront 18% de plus pour refléter l'écart salarial entre les hommes et les femmes", annonce le panneau du Handsome Her. Dans le pays, "les hommes gagnent environ 17,7% de plus que les femmes pour un travail à temps plein", précise CNN (lien en anglais).

Would LOVE everyones thoughts on this. My friends cafe in #Brunswick, Handsom Her - is for women by women AND an has a 18% gender tax! pic.twitter.com/tVSX3PO4q8 — Paige Cardona (@paigecardona) 3 août 2017

Et l'opération semble avoir eu du succès. "Des hommes sont venus de l'autre bout de la ville pour nous voir et payer la 'taxe des hommes'", raconte le café sur sa page Facebook (lien en anglais).

Sur les réseaux sociaux, le panneau a fait réagir. "J'adore ! Les espaces réservés aux femmes sont toujours bien et souligner l'écart salarial de cette manière est d'autant plus difficile à ignorer pour les gens", se réjouit une utilisatrice de Twitter. "J'adore. Particulièrement si cela crée un environnement où les femmes se sentent en sécurité", salue une autre.

love it! Spaces for ladies is always great and highlighting the pay gap like this is harder for people to ignore. — Fiona Cannon (@FiCan) 3 août 2017