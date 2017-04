VIDEO. Egypte : des archéologues découvrent des momies dans une tombe de l'ère pharaonique

Huit momies ont été retrouvées dans une tombe près de Louxor, dans le sud de l'Egypte, a annoncé le ministère des Antiquités, mardi 18 avril. Dans un sanctuaire vieux de près de 3 500 ans, les archéologues ont découvert des sarcophages, mais aussi des masques en bois décorés, et un millier d'ouchebtis, des statuettes funéraires déposées pour servir le mort dans l'au-delà.

Ces vestiges ont été retrouvés dans la tombe qui aurait appartenu à Ouserhat, un scribe de la 18e dynastie égyptienne, qui s'étend de 1550 à 1292 avant Jésus-Christ. "Cet homme craignait que les momies et les sarcophages de ses ancêtres soient détruits par des voleurs, donc il a isolé une partie de la tombe pour pouvoir en cacher ici", a raconté Mostafa Waziri, le chef de la mission, lors d'une visite destinée aux médias.

Des découvertes amenées à se reproduire

"C'est une découverte importante, et ce n'est pas encore fini", a-t-il réagi. Car l'Egypte mise sur l'archéologie pour redynamiser le secteur du tourisme, mis à mal depuis plusieurs années, entre troubles politiques et attentats. En 2015, le pays a lancé l'ambitieux programme Scan Pyramids, destiné à découvrir des chambres secrètes dans le tombeau de Toutankhamon, les pyramides de Khéops, de Gizeh et de Dahchour. Et tenter, au passage, de comprendre la conception et la construction des pyramides.