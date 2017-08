Un gâteau centenaire "parfaitement préservé" retrouvé dans un cabanon en Antarctique

La boîte est couverte de rouille et son étiquette est presque désintégrée, mais le gâteau avait encore "l'air mangeable". Des chercheurs néo-zélandais ont découvert un cake aux fruits vieux d'une centaine d'années, presque intact, dans la plus vieille cabane bâtie en Antarctique, au cap Adare, raconte l'Antarctic Heritage Trust (en anglais), sur Twitter, jeudi 10 août.

No doubt this will spark debate about who likes fruit cake...@InspireExplore conservators find 106 yr old fruit cake in hut in #antarctica pic.twitter.com/2RdvgTJ8BB