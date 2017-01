Naufrage du "Titanic" : et si l'iceberg n'était pas le seul responsable ?

L'iceberg qui a fait couler le Titanic en 1912 pourrait ne pas être le seul responsable de la catastrophe. Selon le documentaire Titanic : The New Evidence, diffusé le 1er janvier 2017 sur la chaîne britannique Channel 4 et que franceinfo a visionné, un incendie aurait également fragilisé la coque du bateau.

Dans le documentaire, le journaliste irlandais Senan Molony s'appuie sur un album de photos réalisé par l'un des ingénieurs ayant participé à la construction du navire. Les clichés, pris avant le départ du Titanic, révèlent une importante trace noire sur un côté de la coque. Elle correspondrait au trou formé ensuite par la collision avec l'iceberg. Pour le journaliste, ces photos accréditent la thèse d'une fragilité du bateau à cet endroit précis.

Un feu de charbon avant le départ

C'est le charbon entreposé dans le navire qui pourrait être en partie responsable du naufrage. D'après les historiens auxquels Senan Molony a soumis ces images, le stock se trouvait au niveau de la tache noire, visible sur le cliché. Il aurait pris feu avant même le départ de Belfast, où il a été construit. À l'époque, la compagnie avait minimisé les faits. Mais ce type de feu peut couver pendant plusieurs semaines et la température atteindre mille degrés. Un tel scénario a pu considérablement fragiliser la coque du Titanic, explique un spécialiste, interrogé dans le documentaire.

Difficile d'éclaircir ce mystère, étant donnée la dégradation de l'épave, qui gît dans l'océan Atlantique depuis plus d'un siècle. Le Titanic est parti de Southampton le 10 avril 1912, avec 2 200 passagers à bord. Entré en collision avec un iceberg dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, il n'a jamais atteint New York, sa destination finale. Le naufrage a duré moins de trois heures et fait environ 1 500 morts.