Michel Onfray piégé par un canular publié sur un site parodique

La découverte d'un navire de guerre viking à Memphis (Missouri) datant du XIe siècle prouverait que l'Amérique n'a pas été découverte par Christophe Colomb. C'est ce qu'affirme Michel Onfray dans son livre Décadence (Flammarion, 2017). Mais comme le relève le site Les Décodeurs du Monde.fr, le philosophe reprend à son compte une fausse information pour étayer son propos.

"Un knarr, un navire de guerre de 16 mètres de long, a été découvert à Memphis (Missouri) près du confluent des rivières Wolf et du Mississippi. La datation au carbone 14 donne une fourchette entre 950 et 1050. L’Amérique a été découverte par les Vikings fin du Xe, début du XIe siècle, autrement dit : cinq siècles avant Christophe Colomb", écrit-il. Or, cette information émane d'un canular écrit de toutes pièces par le site parodique américain World News Daily Report.



D'autres sites victimes du canular

Comme le relèvent Les Décodeurs, aucun navire viking n'a jamais été découvert à Memphis. Michel Onfray, qui en reprenant cette "information" comptait apporter de l'eau au moulin à la thèse du déclin de la civilisation judéo-chrétienne, n'est pas le seul à avoir été pris au piège, puisque d'autres sites ont repris ce canular tel quel.

Le débat sur une éventuel découverte de l'Amérique par les vikings, lui, reste ouvert. Dans les années 1960, un site attestant d'une présence viking avait été découvert sur l'île canadienne de Terre-Neuve. Des vestiges "intéressants" ont également été mis au jour l'an dernier.