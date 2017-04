Les "amants de Pompéi" étaient deux hommes, révèle leur ADN

Les "amants de Pompéi" étaient-ils homosexuels ? Cette question n'aura sans doute jamais de réponse, mais des relevés ADN effectués récemment ont permis de révéler que les deux personnes surprises par l'éruption du Vésuve en l'an 79 étaient des hommes, rapporte l'agence Ansa jeudi 6 avril. A l'occasion d'une exposition, Massimo Osanna, directeur des fouilles de Pompéi, a présenté les résultats d’analyses génétiques réalisées à partir des restes organiques emprisonnés dans le moulage.

L'ADN montre qu'ils ne sont pas de la même famille

"On ne peut pas affirmer que les deux personnages étaient amants, mais compte tenu de leur position, on peut le supposer. Cependant, il est difficile de le déterminer avec certitude", explique Massimo Osanna, comme le détaille le Corriere del Mezzogiorno. L'âge des individus a été estimé à 18 pour l’un et 20 ans pour l’autre, et l'ADN prouve qu'ils ne sont pas de la même famille.

Découvert en 1914 à Pompéi, le moulage était devenu célèbre et les deux silhouettes avaient vite été surnommées "les amants". Pour le régime fasciste de Mussolini, il s'agissait évidemment d'un homme et d'une femme. Mais l’archéologue Vittorio Spinazzola, à l'origine de la découverte des restes, avait formulé l’hypothèse qu’il s’agissait de deux femmes, évoquant la possibilité qu'il s'agisse d'une mère et de sa fille.