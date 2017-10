VIDEO. Découvrez les tables et les menus du général de Gaulle à l'Élysée

Et si on dînait à la table du général de Gaulle ? L'initiative a été mise en place par le mémorial Charles-de-Gaulle à Colombey-les-deux-Eglises (Haute-Marne). Pour cette exposition, on a mis les petits plats dans les grands en dressant fidèlement deux tables autour desquelles l'ancien président accueillait ses hôtes de marque. Le tout dans le plus grand raffinement français de l'époque.

150 menus en édition originale

"C'est un choix délibéré du général d'avoir ce genre de verre. C'est vraiment son choix", explique Stéphane Guenaud, argentier à l'Élysée. Ces objets ont été les témoins de tous les traités, de toutes les alliances. Ils sont donc chargés d'histoire, tout comme les 150 menus présentés dans leur édition originale. Ils racontent à leur façon les goûts personnels des grands de ce monde pendant les dix ans à l'Élysée de celui qui fut le premier chef d'État de la Ve République.

