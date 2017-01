Voitures autonomes, TV, réalité virtuelle... Ce qu'il faut attendre du CES 2017, le salon high tech de Las Vegas

Voitures autonomes et ordinateurs du futur à l'honneur. Le salon annuel CES de Las Vegas, organisé par l'association américaine des technologies grand public CTA, ouvre ses portes, pour sa cinquantième édition, du 5 au 8 janvier. Plus de 3 800 exposants et au moins 165 000 visiteurs sont attendus.

"Les choses que je m'attends à voir vraiment partout, ce sont la réalité augmentée et virtuelle, la maison et les voitures intelligentes", indique Carolina Milanesi, analyste chez Creative Strategies. Mais que vont découvrir les visiteurs de ce salon qui donne un aperçu de ce qui nous attend dans un futur proche ? Franceinfo vous livre quelques exemples.

Des voitures autonomes

Cette année, les voitures sans conducteur vont passer la deuxième. Alors que la compagnie de VTC Uber a mis en circulation ses premiers véhicules autonomes aux Etats-Unis, en septembre, "les logiciels et le matériel informatique qui permettront ce futur connecté et sans conducteur seront présentés au CES 2017", annonce le site The Verge (en anglais).

"Continental, Nissan, Toyota, Valeo, Volkswagen, Delphi, Mobileye, ST Microelectronics et Ford, pour ne citer qu'eux, rivaliseront de séduction", explique L'Opinion. Les prototypes de Ford, la Fusion Hybrid, et celui de Chrysler, la Pacifica, seront notamment présentés. Le journal précise que le leader mondial de la voiture autonome, Valeo, y fera aussi rouler deux de ses modèles autonomes.

Des télévisions à l'image de plus en plus réelle

Les télévisions, plus larges et aux pixels toujours plus nombreux, seront également à l'honneur du salon. "Un classique du CES", note The Verge. La nouveauté ? L'édition 2017 présentera des modèles en ultra-haute définition 4K et en HDR, à des prix plus accessibles. Samsung et ses écrans incurvés, LG et son téléviseur à diode électroluminescente organique, Sony ou encore Panasonic seront présents, d'après le site américain. Les appareils connectés tels que la Google Chromecast et l'AndroïdTV seront aussi de la partie.

Des casques de réalité virtuelle mobiles

Tous les géants du secteur cherchent à proposer l'expérience mobile ultime en matière de réalité virtuelle. Intel a annoncé l'arrivée de son produit avec le Project Alloy, présent au CES, rappelle Mashable. Il faudra s'attendre à toute une batterie de petites entreprises venues présenter leur propre casque de réalité virtuelle. Mais arriveront-ils à les livrer avant l'arrivée des casques Oculus et Vive sur le marché, se demande le site.

De la réalité virtuelle à la réalité augmentée, il n'y a qu'un pas qui sera franchi lors du CES 2017. Et à l'image de ce qu'avait proposé Microsoft il y a deux ans avec ses HoloLens, ce casque comprenant deux petits écrans transparents qui permettent de voir des images virtuelles par-dessus le monde réel, de nombreuses sociétés vont présenter des produits similaires, destinés aux professionnels mais aussi au grand public, rappelle The Verge.

Le retour des PC

De nouveaux ordinateurs devraient également être présentés, notamment Dell, HP, Lenovo ou encore Razer, d'après Le Parisien. Les innovations attendues ? Des tours plus design, des processeurs plus puissants mais aussi plus petits et des ordinateurs prêts à accueillir la réalité virtuelle de manière plus abordable, explique The Verge.