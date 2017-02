VIDEO. Cette machine est capable de trier des bonbons par couleur

A quoi cela peut-il servir ? A partager équitablement les bonbons, ou peut-être à calmer certaines angoisses. Willem Pennings, étudiant en ingénierie mécanique à l'université technologique de Eindhoven (Pays-Bas), a mis au point une machine capable de trier les bonbons M&Ms et Skittles par couleur.

Sur son site personnel, Willem Pennings, 19 ans, explique que "le projet était sur sa 'to-do-list' depuis plusieurs années" et que la conception et la fabrication ont duré "plusieurs mois". Il y détaille tout le fonctionnement de l'appareil et l'impression 3D de certaines pièces, et assure que sa machine pourrait trier d'autres objets, à partir du moment où leur forme et leur taille sont régulières. Impossible, pourtant, de séparer les Skittles et les M&M's, si une personne malveillante venait à les mélanger.

Auparavant, Willem Pennings a déjà fabriqué une "horloge de mots", sur laquelle l'heure s'affiche en toute lettre, sur une grille de mots mêlés. Sur son temps libre, il fabrique aussi des petites fusées "et tous les systèmes qui y sont associés". A en croire son site, et la page intitulée "Space Dashboard" qui permet de garder un œil sur la Station spatiale internationale et les activités de la Nasa et de SpaceX, Willem Pennings espère que ses compétences d'ingénieurs lui permettront de travailler dans le domaine aérospatial. Pour envoyer des bonbons triés sur Mars ?