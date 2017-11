L'émoji le plus populaire aux Etats-Unis ? Celui qui pleure de rire

Il est le visage rond et jaune préféré des Américains. Le smiley avec des larmes de rire (nommé "Face with tears of joy" en anglais) est l'émoji le plus populaire parmi les utilisateurs d'iOs et de Mac aux Etats-Unis, rapporte le site américain The Verge (lien en anglais).

La société Apple a publié un graphique montrant les émoticônes les plus utilisées par ses clients. L'émoji pleurant de rire arrive très loin devant l'émoji cœur, l'émoji pleurant et celui affichant des cœurs à la place des yeux.

Très populaire depuis 2015

Ce n'est pas la première fois que ce smiley affiche sa popularité. Il faisait déjà partie des dix émoticônes les plus utilisées en 2015, rappelle Slate. Cette même année, l'émoji aux larmes de rire a reçu le titre de "mot de l'année 2015", décerné par le très sérieux dictionnaire britannique d'Oxford, poursuit Slate.

Cette année, Apple n'est pas le seul à montrer le succès de cette émoticône. Le site Emoji Tracker, qui recense l'utilisation des smileys sur le réseau social Twitter, le place largement en tête également, précise The Verge.