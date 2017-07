Etats-Unis : un enfant greffé des deux mains peut désormais manger, écrire et s'habiller seul

Pour les médecins, pas de doute : c'est un "succès". Zion Harvey, le premier enfant au monde à avoir bénéficié d'une greffe des deux mains, est désormais en capacité de manger, d'écrire et de s'habiller. Pas moins de deux ans de préparation et quarante médecins ont été requis pour réaliser cette délicate intervention chirurgicale de dix heures, en juillet 2015. Le premier bilan de la greffe est publié dans la revue médicale britannique The Lancet (en anglais), mardi 18 juillet, qui fait un point détaillé sur l'état de l'enfant.

Un long chemin pour apprivoiser ses mains

Amputé des mains et des pieds dans sa petite enfance à la suite d'une grave infection, le petit Zion avait déjà dû subir une greffe de rein il y a plusieurs années et prenait déjà des médicaments anti-rejet. Dans les jours ayant suivi la greffe des mains, il a pu bouger ses doigts. Six mois après, grâce à la repousse des nerfs, l'enfant a pu contracter les muscles des mains et sentir au toucher. C'est alors qu'il a pu se nourrir seul et saisir un stylo pour écrire. Huit mois plus tard, il pouvait utiliser des ciseaux et des crayons. Un an après la greffe, il a pu saisir une batte de baseball à deux mains.

Zion Harvey pose après sa greffe des mains, le 29 juillet 2015. (CHILDRENS HOSPITAL OF PHILADELPHIA / CHOP / AFP)

Mais rien n'a été simple pour le jeune Américain de 10 ans, qui a suivi des mois de thérapie et de soutien psychologique. Il lui a fallu prendre des traitements agressifs contre de nombreux rejets des greffes, huit au total, avec de graves épisodes aux quatrième et septième mois, qui ont tous été inversés avec des immuno-suppresseurs. Zion Harvey a également dû fournir de longs efforts pour apprendre à se servir de ses nouvelles mains.

Notre étude montre qu'une transplantation des mains est possible quand elle est soigneusement préparée et soutenue par une équipe de chirurgiens, de spécialistes des greffes, de thérapeutes professionnels, de psychologues et de travailleurs sociaux. Sandra Amaral, de l'hôpital pour enfants de Philadelphie

"L'enfant est plus indépendant (...) et continue à faire des progrès"

"Dix-huit mois après la greffe, l'enfant est plus indépendant et capable de conduire ses activités quotidiennes, poursuit Sandra Amal. Il continue à faire des progrès pour se servir de ses mains avec l'aide de thérapeutes et un soutien psychosocial". Mais elle souligne également que la greffe a "été très contraignante" pour l'enfant et sa famille.

La première greffe des mains et des avant-bras a eu lieu en janvier 2000 à Lyon, en France, sur un homme de 33 ans. Mais selon les chercheurs qui ont publié l'article consacré à Zion Harvey, il est encore nécessaire de recueillir davantage de données pour améliorer ce type de transplantations chez les enfants.