VIDEO. Visiter Mars sans bouger de sa chaise, c’est possible

Visiter Mars, un rêve pour tous les astronautes. Un rêve devenu réalité pour les internautes grâce au site internet Accessmars.withgoogle.com, qui permet de se promener sur la planète rouge depuis son ordinateur ou son téléphone. Le projet, développé par le Jet Propulsion Laboratory de la Nasa à Pasadena, en Californie (Etats-Unis), initialement prévu pour les scientifiques, est né grâce au robot Curiosity. Présent sur Mars depuis cinq ans, le rover américain a cartographié une petite partie de la planète en prenant plus de 200 000 photos.

Du désert, du rouge et des cailloux

De son lieu d’arrivée jusqu’à ses dernières photos prises en octobre, Curiosity a parcouru 17 km. On peut découvrir les différentes étapes de son trajet : les collines de Pahrump, la région de Marias Pass ou les buttes Murray. Au programme, beaucoup de sable rouge, des cailloux et des images des travaux d’exploration du robot. Ce dernier poursuit son périple et la carte sera régulièrement mise à jour.