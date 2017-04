VIDEO. Un pilote de ligne filme un sublime vol de nuit depuis le cockpit de son avion

Sales Wick est à la fois pilote et photographe. Grâce à cette double casquette, ce Suisse a eu l'excellente idée de filmer la vue depuis son cockpit. Dans cette vidéo époustouflante mise en ligne le 5 avril sur son site Beyond Clouds ("au-delà des nuages", en français) et repérée vendredi 28 mars par Slate.fr, il plonge le spectateur dans la magie d'un vol de nuit.

"Alors que le monde sous ses pieds sommeille et sous une voie lactée éclatante, il a filmé depuis son cockpit son voyage qui l'amèna lui et ses 340 passagers à survoler Alger, le Sahara, Dakar, pour traverser l'océan Atlantique en direction de l'Amérique du Sud. Deux minutes trente hypnotisantes", résume Slate.

"Une obscurité qui semble éternelle"

Un voyage magnifique "plutôt commun pour les pilotes de ligne", explique Sales Wick. "Les départs tards dans la soirée vous emmènent vers des destinations lointaines, comme Singapour, Hong Kong, Sao Paulo ou Johannesburg". "En fonction de la direction empruntée, les passagers et l'équipage ont droit soit à une très courte nuit, si nous volons vers l'est, soit à une obscurité qui semble éternelle, si nous volons vers l'ouest", écrit-il encore.