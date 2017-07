VIDEO. Un Italien, un Russe et un Américain arrivent à bord de la Station spatiale internationale

Une capsule russe Soyouz a décollé de Baïkonour, au Kazakhstan, vendredi 28 juillet. A son bord : l'Italien Paolo Nespoli, le Russe Sergueï Riazanski et l'Américain Randolph Bresnik. Après six heures de vol, ils ont pu rejoindre la Station spatiale internationale (ISS).

Ils ont été accueillis par les trois actuels pensionnaires de l'ISS : le Russe Fiodor Iourtchikhine et les Américains Peggy Whitson et Jack Fischer. Les trois astronautes remplaceront le Français Thomas Pesquet et le Russe Oleg Novitski, revenus sur Terre le 2 juin. Pour la première fois depuis avril, l'ISS compte un équipage de six personnes à bord.

Retour prévu en décembre

Randolph Bresnik, 49 ans, a volé pour la dernière fois dans l'espace en 2009, à bord d'une navette partie pour une mission d'assemblage d'éléments de l'ISS. Sergueï Riazanski, 42 ans, a passé cinq mois et demi à bord de la Station spatiale internationale entre 2013 et 2014. Quant à Paolo Nespoli, il effectue à 60 ans son troisième vol dans l'espace, après avoir déjà volé à bord d'une navette et fait partie d'un précédent équipage de l'ISS. Il est prévu qu'ils regagnent la Terre en décembre.