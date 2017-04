VIDEO. Seriez-vous prêt à vivre dans une tour suspendue à un astéroïde ?

Une tour venue de l'espace. Une agence d’architecture américaine veut construire un gigantesque immeuble suspendu... à un astéroïde. Oui, vous avez bien lu ! Ce projet révélé fin mars est baptisé "Analemma", du nom de l'analemme, cette figure tracée par le Soleil dans le ciel si on observe l'astre depuis le même lieu et à la même heure pendant un an.

Cette tour ne serait pas stationnaire et se déplacerait selon le modèle de cette figure en 8. Sa trajectoire passerait par New York, le Pérou et les Caraïbes en 24 heures. Ses habitants verraient ainsi différents endroits de la planète en une même journée.

Une véritable ville

Le sommet du gratte-ciel se situerait dans l’atmosphère, à 32 000 m au-dessus de la Terre, par -40°C. La taille et l'épaisseur des fenêtres seraient ainsi adaptées en fonction de la pression et de la température extérieures.

Cette immense tour est pensée comme une véritable ville. Cimetière, cultures, commerces, bureaux, habitations... tout est prévu pour y vivre en complète autonomie. Pour descendre sur Terre, ses résidents n’auraient d’autres choix que de sauter en parachute.

Comment tracter un astéroïde ?

Reste deux inconnues : comment tracter un astéroïde et le mettre en orbite à 50 000 km au dessus de la Terre ? Qui financerait un tel projet, digne d’un film de SF ?

S'agissant de la première question, l'agence Clouds Architecture Office assure que la science est en bonne voie puisque l'Agence spatiale européenne est parvenue à faire atterrir le robot Philae sur la comète Tchouri (en omettant que le contact a été perdu au cours de l'opération). Concernant le deuxième point, l'agence ne chiffre pas le projet, se contentant d'évoquer un "coût élevé".