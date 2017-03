VIDEO. Nouveau lancement réussi pour SpaceX

C'est le troisième lancement réussi pour SpaceX depuis l'explosion de sa fusée Falcon9 sur le pas de tir de Cap Canaveral en Floride en septembre 2016. La firme californienne, créée et dirigée par le milliardaire Elon Musk, a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi 16 mars un satellite de communications de la société américaine EchoStar, le quatrième opérateur mondial, depuis le Centre spatial Kennedy.

SpaceX sur le pas de tir des missions Apollo

Le lancement a eu lieu depuis le pas de tir historique "39A" de la Nasa, l'agence spatiale américaine, réaménagé et loué par SpaceX, d'où ont été lancées les missions Apollo vers la Lune dans les années 1960 et 1970 et la navette spatiale entre 1981 à 2011.

Cette fois, SpaceX ne cherchera pas à faire atterrir en douceur le premier étage de Falcon 9 après le lancement, une manoeuvre délicate déjà réussie à sept reprises qui vise à récupérer cette partie coûteuse du lanceur pour la réutiliser et faire baisser les coûts des tirs.