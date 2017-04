VIDEO. La plongée de la sonde Cassini sous les anneaux de Saturne

Des nouvelles de Cassini après son grand plongeon sous les anneaux de Saturne. La sonde américaine a repris contact avec la Nasa, jeudi 27 avril. Elle traverse une zone jamais explorée pour sa dernière mission, démarrée mercredi.

"Nous avons réussi ! Cassini est de nouveau en contact avec la Terre et transmet des données après avoir plongé avec succès dans l'espace séparant Saturne de ses anneaux", a tweeté le Jet Propulsion Laboratory (JPL), chargé de cette mission, avant d'ajouter : "Le grand saut final est amorcé !"

