VIDEO. L'astronaute américaine Peggy Whitson de retour sur Terre, après avoir battu un record de longévité dans l'espace

C'est un record absolu. Peggy Whitson a passé 665 jours à bord de la Station spatiale internationale. L'astronaute, revenue sur Terre dimanche 3 septembre après un troisième séjour dans l'espace, détient le record de longévité dans l'espace pour un Américain, loin devant ses compatriotes Jeff Williams (534 jours) et Scott Kelly (520 jours).

Mais ce n'est pas le seul record qu'elle pulvérise. Partie en novembre, en même temps que le Français Thomas Pesquet, elle a passé 288 jours dans l'espace. Une durée qu'aucun astronaute américain n'avait encore atteint en un seul voyage. En 2002, elle avait passé 184 jours dans l'espace, puis était repartie pour 192 jours en 2008.

Dix sorties extravéhiculaires

Peggy Whitson peut aussi s'enorgueillir d'être sortie 10 fois dans l'espace (60h20 au total). Un record pour une femme astronaute, qui la place "sur la troisième marche du podium derrière le Russe Anatoly Solovyev (16 sorties) et l'Américain Michael López-Alegría (10 sorties également, mais avec un temps cumulé légèrement plus long de 67h40)", rappelle le magazine Sciences et Avenir.

Enfin, cette biologiste de formation est aussi la femme astronaute la plus âgée de l'histoire de l'exploration spatiale (57 ans) et elle a également été la première femme aux commandes de la Station spatiale internationale, en 2007. L'astronaute américaine n'entend pas stopper ici sa carrière. Après son retour sur Terre, elle a confié vouloir continuer à travailler pour les programmes spatiaux de la Nasa. Et pourquoi pas, repartir dans l'ISS ?