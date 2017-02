VIDEO. Galaxies lointaines et aurores boréales : la Nasa vend 150 photos aux enchères

Certaines sont historiques, d'autres anecdotiques, mais toutes racontent l'histoire de l'exploration spatiale. La Nasa met en vente 150 tirages photographiques d'époque, jusqu'au lundi 20 février. De quoi décorer les salons et chambres des passionnés du ciel.

Mises à prix entre 100 et 600 euros

C'est la maison d'enchères Drouot qui assure les enchères en ligne pour cette collection qui comprend aussi bien de lointaines galaxies que de profondes nébuleuses, le nuage de Magellan photographié par le téléscope Hubble, ou encore le tout premier décollage de la navette Columbia. Sans oublier les toujours éblouissantes aurores boréales, dont une photographiée au même moment qu'une éruption volcanique, à Hawaï.

Les mises à prix s'échelonnent de 100 à 600 euros, mais les estimations peuvent grimper à 1 200 euros pour les images plus rares et quelques grands formats. Chaque cliché porte une légende et un numéro d'identification de la Nasa.