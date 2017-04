Une lune de Saturne possède "presque tous les ingrédients" propices à la vie

Y aurait-il une vie extra-terrestre au sein de notre système solaire ? La sonde américaine Cassini a détecté de l'hydrogène sur une lune de Saturne, a annoncé la Nasa, jeudi 13 avril. Cette détection a été faite dans un panache de vapeur d'Encelade, l'un des satellites naturels de la lune. Cette présence d'hydrogène est propice à la présence de la vie.

Selon les scientifiques à l'origine de cette découverte, "des réactions hydrothermales entre des roches chaudes et l'océan se trouvant sous la surface gelée de la lune sont la seule source plausible de cet hydrogène", détaille la revue Science (en anglais).

"Bien que nous n'ayons pas détecté la vie, nous avons trouvé une source d'alimentation de la vie", a expliqué Hunter Waite, du Southwest Research Institute à San Antonio (Texas). "C'est un peu comme un magasin de confiseries pour des microbes".

Sur Terre, ce processus procure l'énergie aux écosystèmes qui se développent à proximité des cheminées hydrothermales au fond des océans où il y a une activité volcanique. Les instruments de Cassini ont détecté cet hydrogène moléculaire en 2015, quand la sonde s'est approchée au plus près de la surface d'Encelade - à environ 50 kilomètres- pour traverser un geyser dans la région du pôle sud.

Les chercheurs indiquent que la vapeur et les particules traversées par Cassini contenaient jusqu'à 1,4 % d'hydrogène et 0,8 % de dioxyde de carbone. Ces éléments sont essentiels à la méthanogénèse, une réaction chimique permettant sur Terre à des microbes de vivre dans des profondeurs océaniques que les rayons du Soleil ne peuvent atteindre.

On Enceladus, @CassiniSaturn detected hydrogen gas pouring into the subsurface ocean from hydrothermal activity on the seafloor #OceanWorlds pic.twitter.com/IdDjzHisUP