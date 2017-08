Un petit garçon postule auprès de la Nasa pour devenir gardien de la galaxie

"Tu veux faire quoi dans la vie plus tard ? - Gardien de la galaxie !" Voici le rêve de Jack Davis, 9 ans. Et il le fait savoir. Après la publication par la Nasa d'une offre d'emploi pour protéger la Terre contre une possible contamination extraterrestre, le petit garçon a décidé de postuler. "Je n'ai peut-être que neuf ans mais je pense correspondre au poste", écrit Jack dans sa lettre, publiée par l'agence spatiale américaine sur Twitter.

When 4th grader and self-proclaimed “Guardian of the Galaxy”, Jack, wrote to us about applying for a job, we replied https://t.co/932pj3Q50B pic.twitter.com/RhcGdnzGAw