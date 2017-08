Un petit astéroïde va passer "sacrément près" de la Terre en octobre

Un astéroïde de la taille d'une maison passera à seulement 44 000 kilomètres de la Terre, le 12 octobre prochain, a annoncé l'Agence spatiale européenne (ESA) jeudi 10 août. "Nous sommes certains qu'il n'y a pas de risque que cet objet touche la Terre, donc il n'y a pas de danger d'aucune sorte", a déclaré à l'AFP Detlef Koschny, co-directeur du segment Objets géocroiseurs de l'ESA.

Une trajectoire pas si éloignée de celle de nos satellites

Sa vitesse était de 14 km par seconde lorsqu'il a été observé, selon la Nasa. Sa taille n'est pas non plus très impressionnante, entre 15 et 30 mètres, soit "un très petit objet". Une taille proche, cependant, de celle d'un météore qui s'était désintégré de façon spectaculaire au dessus de la Russie en 2013, faisant plus de 1 300 blessés.

Si jamais l'astéroïde 2012 TC4 avait risqué de heurter la Terre, il n'aurait pas été nécessaire a priori d'évacuer la population, de l'avis de Detlef Koschny. "On aurait sans doute dit 'Ne restez pas près des fenêtres. Ouvrez-les pour éviter que l'onde de choc ne brise les vitres et profitez du spectacle'", assure-t-il.

Ce corps céleste ne percutera pas la Terre mais "il va passer sacrément près", reconnaît Rolf Densing, directeur des opérations à l'ESA. Un distance de 44 000 km peut sembler important, mais "les satellites les plus éloignés sont à 36 000 km de la Terre. Donc vraiment il s'en faut de peu", explique ce dernier.

L'astéroïde 2012 TC4 avait été découvert en 2012, mais il n'avait plus été observé pendant cinq ans : les astronomes ne savaient pas très bien à quelle distance il allait passer de la Terre. Mais a de nouveau été repéré récemment par le VLT (Very large telescope) de l'Observatoire européen austral (ESO) au Chili.