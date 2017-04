VIDEO. Un Américain et deux Russes de retour après six mois dans la Station spatiale internationale

franceinfo avec AFP et Reuters

L'astronaute américain Shane Kimbrough et les deux cosmonautes russes Andreï Borissenko et Sergueï Ryjikov sont revenus sur Terre à bord d'un vaisseau Soyouz. Leur nacelle a atterri dans la steppe du Kazakhstan, lundi 10 avril. Ils sont restés presque six mois en orbite autour de la Terre dans la Station spatiale internationale (ISS).

"L'atterrissage a eu lieu conformément à nos calculs", a déclaré une porte-parole de Roscosmos, l'agence chargée du programme spatial civil russe. "Les premiers rapports assurent que l'équipage se sent bien", a déclaré par ailleurs un commentateur de la Nasa.

L'Américaine Peggy Whitson prend le commandement de la station orbitale

Les trois hommes avaient rejoint l'ISS le 19 octobre 2016. Il s'agit de la deuxième mission spatiale de Shane Kimbrough, 49 ans. Il avait déjà passé 16 jours à bord de la navette spatiale américaine Endeavour en 2008. Quant à Andreï Borissenko, il achève lui sa deuxième mission sur l'ISS après avoir passé plus de 164 jours dans l'espace en 2011. Pour Sergueï Ryjikov, c'était le premier séjour en orbite.

Avant de quitter la station spatiale, Shane Kimbrough a passé, dimanche, le commandement à l'astronaute américaine Peggy Whitson, aidée dans ses travaux par le Français Thomas Pesquet qui avait posté le départ de ses trois collègues sur son compte Twitter.