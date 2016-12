VIDEO. Thomas Pesquet filme un "mannequin challenge" à bord de la Station spatiale internationale

Un "mannequin challenge" en apesanteur. L'astronaute français Thomas Pesquet, qui se trouve dans la Station spatiale internationale (ISS) depuis le 20 novembre, a mis en ligne, jeudi 29 décembre, une vidéo montrant un "mannequin challenge" réalisé à bord de l'ISS. Ce défi, popularisé par des stars et de anonymes depuis plusieurs mois, consiste à rester figé et à se filmer, à plusieurs pour renforcer l'effet.

Sur sa page Facebook, Thomas Pesquet indique que la performance a été tournée dimanche 25 décembre. "Tout l’équipage s’y est mis pour vous offrir le seul 'mannequin challenge' de l’espace et par la même occasion une petite visite de la Station spatiale internationale ! On dirait un mélange de science-fiction et de cinéma d’anticipation, non ?", s'amuse le Français. Après s'être "amusé" avec l'apesanteur, Thomas Pesquet effectuera une sortie dans l'espace le 13 janvier pour installer de nouvelles batteries.