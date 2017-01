VIDEO. Première sortie dans l'espace pour Thomas Pesquet

C'est le grand jour pour Thomas Pesquet. Le spationaute français de 38 ans a vécu, vendredi 13 janvier, sa première sortie dans l'espace. Accompagné de son collègue américain Shane Kimbrough, il a mis en route la batterie interne de son scaphandre à 12h22 (heure française). Il est seulement le quatrième Français à sortir dans l'espace.

> Regardez en direct la sortie de Thomas Pesquet dans l'espace

Les deux hommes doivent mettre en place de nouvelles batteries, sur les 48 que possède la Station spatiale internationale (ISS). Chacune fait la taille d'un réfrigérateur et pèse près de 200 kilos.

Une attention particulière à la tenue

Thomas Pesquet s'est entraîné pendant de nombreuses heures, en piscine et avec son scaphandre, afin de savoir exactement quels gestes effectuer et dans quel ordre les enchaîner lors de sa sortie. En effet, il ne s'agit pas d'une mission anodine. Sortir dans l'espace requiert une grande vigilance. Le moindre trou dans la tenue des cosmonautes constitue un risque énorme pour leur vie.

Tout au long de la mission, Thomas Pesquet et Shane Kimbrough doivent vérifier l'état de leur scaphandre et de leurs gants. Il va aussi leur falloir de la patience : les deux hommes vont travailler pendant six heures et vingt minutes, alternant les périodes de jour et de nuit. L'ISS faisant le tour de la Terre en 90 minutes, ils travailleront 45 minutes dans la lumière, puis 45 minutes dans l'obscurité. Il faut aussi imaginer que les combinaisons sont très rigides, ce qui ne facilite guère les mouvements.