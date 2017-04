VIDEO. La Nasa offre des images à 360 degrés du lancement de la capsule Cygnus, qui approvisionne l'ISS

franceinfo avec AFP et Reuters

Notre astronaute Thomas Pesquet et ses collègues de la Station spatiale internationale peuvent se rassurer : leur ravitaillement arrive. Avec près d'un mois de retard, la fusée Atlas 5 transportant le fret pour l'ISS dans sa capsule non-habitée Cygnus est bien partie, mardi 18 avril de Cap Canaveral, en Floride (Etats-Unis).

La Nasa a signé un accord avec la société américaine Orbital ATK pour ce dernier approvisionnement. Cygnus est chargée de 3,45 tonnes de fret et équipements, dont plus de 900 kilos de matériels d'expériences scientifiques, 950 kilos d'approvisionnement pour l'équipage et 1,22 tonne de pièces destinées à la Station.

Des images panoramiques à 360 degrés

Pour la première fois, l'Agence spatiale américaine, en collaboration avec la société United Launch Alliance et Orbital ATK, offre des images panoramiques à 360 degrés du lancement. Il s'agit de la septième mission d'approvisionnement de l'ISS effectuée par Orbital ATK dans le cadre d'un contrat de 1,9 milliard de dollars avec la Nasa.

La capsule Cygnus n'arrivera pas à l'ISS avant samedi, soit deux jours après l'amarrage prévu jeudi d'un vaisseau russe Soyouz transportant le cosmonaute Fyodor Yurchikhin et son collègue américain Jack Fischer. Ce vaisseau doit être lancé le même jour du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. Ils rejoindront dans la Station le Français Thomas Pesquet, l'Américaine Peggy Whitson et le Russe Oleg Novitskiy.