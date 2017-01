Non, Thomas Pesquet n'a pas pris un selfie dans l'espace avec la France en arrière-plan

Le cliché a abondamment circulé sur les réseaux sociaux, dimanche 15 janvier. On y voit un astronaute en combinaison qui, au cours d'une sortie extravéhiculaire, semble se prendre en photo dans l'espace avec la Terre en arrière-plan. La visière du casque agissant comme un miroir, le visage du spationaute est invisible. Derrière lui, on distingue nettement les lumières du continent européen, et en particulier de la France.

Certains internautes s'extasient devant ce "selfie impressionnant", "le selfie du jour", voire "le selfie de l'année", ou même "le plus beau selfie du monde". Bref, "le plus beau selfie de l'histoire du selfie". Et ils présentent cette image comme une photo prise par l'envoyé spatial français, Thomas Pesquet.

Thomas Pesquet calme tout le monde avec le #selfie de l'année #iss A photo posted by Olivier Dassonville (@thedarkpixel) on Jan 15, 2017 at 7:27am PST

L'œuvre hyper-réaliste d'un artiste digital

Cette photo est en réalité une œuvre hyper-réaliste d'un artiste digital et photographe, Robert Jahns, alias Nois7, qui l'a publiée sur son compte Instagram il y a 142 semaines, comme l'a repéré un journaliste de BuzzFeed.

Plus qu'un fake, c'est une création de Robert Jahns, réalisateur d'images surréalistes https://t.co/vHEfNnnCOv pic.twitter.com/Ns2eghb9ap — Paul Aveline (@PaulAveline) 15 janvier 2017

Happy Earth Day! A photo posted by Robert Jahns (@nois7) on Apr 22, 2014 at 3:08pm PDT

Le vrai selfie de Thomas Pesquet

Fin décembre 2016, le site spécialisé HoaxEye (en anglais) avait déjà repéré que cette même œuvre était régulièrement prise à tort pour un "selfie de l'espace". CBS News (en anglais) l'avait ainsi attribuée par erreur à l'astronaute italienne Samantha Cristoforetti qui aurait pris cette photo en 2014, écrivait le site d'actualité.

En revanche, Thomas Pesquet a bel et bien pris un selfie au cours de sa sortie extravéhiculaire pour assurer l'entretien de la Station spatiale internationale, vendredi 13 janvier. Mais la photo est très différente. Et surtout, elle a été publiée par l'astronaute français sur son compte Twitter.