VIDÉO. Noël à bord de l'ISS : le menu du réveillon de Thomas Pesquet

Même en orbite c'est Noël. L'envoyé spatial de franceinfo, Thomas Pesquet, a révélé, samedi 24 décembre, le menu du réveillon qu'il passera à bord de la Station spatiale internationale (ISS), à 400 kilomètres au-dessus du sol terrestre. "En entrée, on aura de la langue de bœuf façon Lucullus, un plat que ma grand-mère cuisinait quand j'étais petit. Ensuite, en plat de résistance, du poulet au vin jaune et aux morilles. Et enfin, au dessert, du pain d'épices aux pommes."

"À défaut d'être présent lors de la réunion de famille, ça me permettra d'être avec eux par la pensée", a expliqué l'astronaute français, qui s'est envolé pour l'espace le 20 novembre dernier.

franceinfo

Thomas Pesquet a également formulé un vœu pour la fin de l'année : "Quand on regarde à travers nos vitres et qu'on voit la Terre défiler sous nos pieds, on ne voit pas les frontières, tout le monde a l'air d'être uni." Il espère que la période de Noël va permettre aux gens de prendre autant de recul que lui pour "essayer de vivre ensemble en bonne intelligence."